VMRO-DPMNE del sërish kundër gjuhës shqipe

Shtuar më 18/11/2017, ora 17:25

Sipas VMRO-DPMNE-së, ndryshimet e propozuara në ligjin për gjuhët janë tërësisht jo kushtetuese.“Ligji për dygjuhësi është tërësisht jo kushtetues dhe në shumë nene i tejkalon kufijtë e kushtetutës. Në përputhje me këtë ligj Maqedonia do të fitojë gjuhën e dytë zyrtare në gjithë territorin e shtetit dhe i njejtë do të jetë në përdorim zyrtar në të gjitha institucionet në nivel qendror”, thonë nga VMRO-DPMNE.Nga partia e Gruevskit thonë se nuk do ta mbështesin këtë ligj ndërsa akuzojnë LSDM-në se po e ridefinon shtetin.Faza e parë e propozim-ligjit u miratua dit më parë me votat e shumicës parlamentare, ndërsa shqyrtimi i fazës së dytë fillon më 22 nëntor për kur është thirrur seanca e komisionit kuvendor për çështje evropjane si komision amë, pasi ligji në fjalë miratohet me flamurin e BE-së. /albeu.com/