VMRO: Do i ndalim shërbëtorët e Zaevit dhe 'skenatët e tij të zinj'

Shtuar më 27/04/2017, ora 11:32

VMRO-ja me anë të një deklarate për medie, ka këmbëngulur sërish se do të ndalojë formimin e qeverisë së re nga ana e, siç e quan kjo parti, kriminelit Zoran Zaev "VMRO-ja do t'i përdorë të gjithë mjetet demokratike për të kundërshtuar skenarët e tillë të zinj, antishtetëror të kriminelit "Shërbëtorët e Zaevit nuk kanë asnjë argument me të cilin do ta arsyetojnë pranimin tradhtar të Platformës së Tiranës dhe obligimet të cilat ka ndërmarrë ndaj narko-mafias që i ndihmonte gjatë zgjedhjeve.Heshtin dhe shpresojnë se populli do të harrojë dhe t'ua falë. Mendojnë se populli do t'i harrojë gjërat e bëra nga Zaevi dhe se ai edhe një herë do të amnistohet madje edhe nëse tenton ta shkelë Kushtetutën dhe ligjet dhe të formojë institucione paralele", thuhet më tej në deklaratën e kësaj partie.Nga kjo parti këmbëngulin se zgjidhja për daljen nga kriza janë mbajtja e zgjedhjeve të reja. /albeu.com/