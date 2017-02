VMRO: Desorosizimi ka filluar dhe nuk ka kthim pas

Shtuar më 09/02/2017, ora 11:33

"LSDM dhe Soros dërgojnë emaile ku thotë se do të ngrejë padi ndaj atyre që guxojnë t'i kundërshtojnë. Me shumicë e përkrahin procesin e desorosoizimit", thuhet në deklaratën e VMRO-së.Nga VMRO-DPMNE thonë se Maqedonia do të lirohet nga "e keqja e një pjese të sektorit civil" dhe se ky proces sapo ka filluar dhe nuk do ketë kthim pas. /albeu.com/