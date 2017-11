Vishni palltot, javën tjetër pritet bora e parë

Shtuar më 12/11/2017, ora 22:32

Enti Hidrometeorologjik i Maqedonisë, paralajmëron se javën e ardhshme vendi do të jetë nën ndikimin e masave të ftohta të shoqëruara me shi dhe borë.Nga e marta dhe e mërkura reshjet e borës do të jenë më intensive në pjesët malore në veri dhe në perëndim të vendit.Temperaturat më të ulëta do të jenë nga -2 deri në -4, kurse më të larta nga 7 deri në 10.