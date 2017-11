Visar Ganiu zyrtarisht kryetar i ri i komunës së Çairit

Shtuar më 16/11/2017, ora 14:25

Komisioni komunal zgjedhor në komunën e Çairit ka dorëzuar mandatin për kryetar komune, kandidatit të Bashkimit Demokratik për Integrim Visar Ganiu i cili edhe zyrtarisht emërohet si kryetar i ri i komunës së Çairit.Kryetari i komunës Ganiu deklaroi se prej ditës së parë do të punojmë për të mirën e qytetarëve të Çairit."Me sinqeritetin më të madh nga kjo foltore dua të jap një porosi për të gjithë qytetarët e komunës së Çairit se Visar Ganiu do të jetë kryetar komunës së Çairit për të gjithë qytetarët që jetojnë në komunën tonë pa marrë parasysh fe, komb apo përkatësi partiake" ka deklaruar Ganiu Ganiu është kryetar i dytë i komunës së Çairit që nga ekzistimi i komunës së Çairit në ndarjen e re teritoriale. Për 12 vite me komunën Çair ka udhëhequr Izet Mexhiti. /albeu.com/