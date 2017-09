Vetëm një kandidat i pavarur shqiptar do të garojë në zgjedhjet lokale

Shtuar më 06/09/2017, ora 12:02

Vetëm një kandidat shqiptar do të garojë i pavarur në zgjedhjet lokale të 15 tetorit.Pas skadimit të afatit, KSHZ ka publikuar listën e kandidatëve të pavarur që do të garojnë në zgjedhjet lokale nëpër komunat e tyre.Ndër ta është edhe Enver Pajaziti, kryetari i deritanishëm i komunës së Bërvenicës, i cili është rikandiduar për mandatin e dytë, por tanim si i pavarur , përcjell INA.Ai në zgjedhjet e kaluara ka qenë në radhët e BDI, por pas përplasjeve me struktura partiake, braktisi radhët e kësaj partie.Zyrtarisht për sa lista të pavarura të këshilltarëve dhe kandidatë për kryetarë të komunave do të votohet në zgjedhjet e caktuara për 15 tetor do të dihet pasi komisonet zgjedhore komunale do t’i konfirmojnë listat pas kontrolleve të domosdoshme.Sipas Afatit për zbatimin e Zgjedhjeve lokale 2017 të Komisionit shtetëror zgjedhor (KSHZ), listat e parashtruara nga ana e kandidatëve të pavarur dhe nga partitë politike, KSHZ duhet t’i konfirmojë më së voni deri më 14 shtator. lokale janë caktuar për 15 tetor . Do të zgjidhen kryetarë komunash dhe këshilltarë në 80 komuna dhe Qytetin e Shkupit.