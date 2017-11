Vëllai i Zaev: Suksesi im në biznes varet nga aftësia jo nga vëllai im

Shtuar më 17/11/2017, ora 12:36

Vice Zaev vëllai i kryeministrit Zoran Zaev , në një intervistë për “Faktor” thotë se nuk e shfrytëzon fuqinë që është vëlla i kryeministrit, ashtu siç komentojnë në opinion dhe siç thotë ai, nuk mund të krahasohet me ish drejtorin e Policisë Sekrete Sasho Mijallkov.“Ajo është rezultat i lirisë që e kemi në shoqërinë tonë. Sipas të gjitha gjasave në mungesë të “kryeshefit” të tipit të Sasho Mijallkovit i cili nuk ka më fuqi politike ndaj njerëzve, andaj edhe duhet të kuptohet se ka mbaruar koha e kryeshefave dhe reketuesve.As nga larg nuk krahasohen, as me personalitetin, por as me veprat e Sasho Mijallkovit ”, deklaroi Vice Zaev Ai tha se, “as në të kaluarën, por as tani nuk e shfrytëzon pozitën e vëllait të tij për biznese”.“Bizneset e mia, as në të kaluarën, por as tani nuk janë të lidhura as me pushtetin qendror, por as me atë lokal. Bizneset e mia bëjnë gara në treg dhe suksesi im në atë fushë varet nga aftësia, kreativiteti dhe guximi në udhëheqjen e biznesit tim”, deklaroi vëllai i Zaevit. /albeu.com/