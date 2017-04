Veljanovski nuk e njeh Talat Xhaferin

Shtuar më 29/04/2017, ora 20:57

Ish kryeparlamentari Trajko Veljanovski ka folur më në fund për ngjarjet e dhunshme që ndodhën në Parlament, pasi huliganët maqedonas sulmuan dhe rrahën e përgjakën deputetët, duke mos kursyer as edhe gazetarët, duke thënë se ai i vjen keq për këto ngjarje.Duke folur për “Sitel”, ai tha se Ministria e Brendshme është përgjegjëse për sigurimin dhe ndoshta kishte të meta, dhe prandaj ka pasur incidente të tilla.“Atë ditë e ndjeva se do të ndodhin këto gjëra. Zoran Zaev mori fjalim precedural dhe shprehu fjalë të ashpra, por kam menduar se do të mbizotërojë mirkuptimi. Deputetët kanë dërguar shumë kërkesa, mendova se LSDM-ja nuk do ta bëjë këtë. Ata kishin një skenar të planifikuar. Tek unë si kryesues kishin dhënë 35 nënshkrime që parlamenti të punojë edhe të premten, dhe unë e miratova atë.Dokumentet e tyre nuk ishte në pajtim me Rregulloren”, tha Trajko Veljanoski, njofton tetovasotI pyetur më tej nëse ai ka në plan të vazhdojë seancën e qeverisë, ai tha:“Ne mund të flasim për dy aspekte, ligjore dhe politike. Si mund të thuash se kanë zgjedhur Talat Xhaferi , si kryetar i Parlamentit? Ata kanë shkelur nenin 9 të Rregullores, nenin 36 të Kushtetutës. Nuk ishte publik, kanali parlamentar nuk kishte transmetim. Sipas cilës menyrë ata konfirmuan praninë dhe sa njerëz kanë votuar? Nuk kishte asnjë shërbim, srekretaret, ata i izoluan të gjithë. Pas së cilës mënyrë ata konstatua se cili ishte “për”, “kundër”? Rregullorja thotë se betimin e Kryetarit të zgjedhur e jep para kryesuesit. Para kujt e tha betimin Talat Xhaferi ”. Veljanovski tha se nuk e njeh Talat Xhaferi si kryetar i ri, dhe do të vazhdojë me udhëheqjen e Parlamentit. /albeu.com/