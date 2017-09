“Vdekje shqiptarëve”, Strumica pret Kombëtaren shqiptare me parulla urrejtjeje (FOTO)

Shtuar më 05/09/2017, ora 18:44

Kombëtarja shqiptare duket se nuk do të mirëpritet mirë nga tifozët vendas në qytetin e Strumicës ku do të zhvillohet ndeshja eliminatore Maqedoni-Shqipëri, e vlefshme për Kupën e Botës “Rusi 2018”.Në një mur në Strumicë është hasur në një parullë ku në një mur shkruhej “Smrt za Shiptari” që në gjuhën shqipe do të thotë “ Vdekje për shqiptarët”, njofton gazeta Kjo parullë mund të jetë edhe një paralajmërim për tensione të mundshme në tribunat e stadiumit “Mlladost”, ku pritet një atmosferë e zjarrtë, pasi do të ketë edhe tifozë shqiptarë nga viset shqiptare të Maqedonisë dhe Shqipërisë. /albeu.com/