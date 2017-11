Vazhdon helmimi i Tetovës, reagon EcoGuerilla

Shtuar më 17/11/2017, ora 12:45

EcoGuerilla ka reaguar kundër ndotjes së ajrit në Tetovë duke iu drejtuar kryetares Teuta Arifi që të mbajë premtimet e dhëna në fushatë, me qëllim që përfundimisht të ndalet ndotja e qytetit nga ana e fabrikave që nuk respektojnë standardet ekologjike."Më 9 Tetor 2017, zonja Teuta Arifi , kryetare e Komunës së Tetovës nënshkroi dokumentin “5 përkushtime ndaj Tetovarëve” (poashtu të nënshkruar dhe nga dy kandidatë tjerë).Pika 4 e këtij dokumenti kërkonte “funksionimin e rreptë të inspektoratit ekologjik , dënimin e ndotësve të kategorisë B që janë nën ingerencat e inspektoratit dhe të gjitha veprimeve që dëmtojnë ambientin, transparencë dhe raporte tre mujore për masat që do ndërmerren”.Në video shihet ndotje e ajrit, e cila është raportuar edhe më herët por që vazhdon të përsëritet, me gjasë si rezultat i mungesës së reagimit adekuat nga inspektorati komunal I bëjmë thirrje zonjës Teuta Arifi , kryetare e Komunës së Tetovës, që të ndërmarrë gjitha masat e duhura për të siguruar punën efikase të Inspektoratit Ekologjik , në përputhje edhe me angazhimin e marrë përsipër me firmosjen e këtij memorandumi të përbashkët", thuhet në reagim. /albeu.com/