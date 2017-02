Vazhdojnë konsultimet mes BDI-së dhe LSDM-së për qeverinë e re

Shtuar më 08/02/2017, ora 18:29

Nënkryetari i BDI-së Nezvat Bejta ka bërë të ditur se LSDM dhe BDI kanë vazhduar edhe sot konsultimet brenda-partiake për konkretizimin e qëndrimeve rreth formimit të Qeverisë së re.Sipas tij, qytetarët së shpejti do të informohen për vendimin përfundimtarë të BDI-së lidhur me negociatat me social-demokratët.BDI thekson qëndrimin se për shqiptarët më e rëndësishme është përmbajtja e marrëveshjes se sa forma e saj që nënkupton sigurimin e firmave të deputetëve për mandatarin e ri."Jemi të angazhuar që të vihet në funksion Kuvendi i Republikës së Maqedonisë dhe sa më shpejtë të formohet qeveria . Ne jemi në zhvillim të bisedimeve dhe besoj se shumë shpejtë do jeni të informuar për gjithçka. Zoti Han ka punë me kryetarin e BDI-së, Ali Ahmetin, ne e kemi për detyrë si grup pune të informojmë kryesin e BDI-së dhe kryetarin për të gjitha bisedat që i kemi zhvilluar me grupin e punës të socialdemokratëve" – deklaroi Nevzat Bejta, nënkryetar i BDI-së.Ndërkohë, LSDM nuk ka dhënë detaje për negociatat. Përfaqësuesit e kësaj partie thonë se janë në pritje të komisionarit evropian për zgjerimin Johannes Hahn, i cili nesër pritet të takojë drejtuesit e partive politike në Shkup.Ndërkohë, VMRO-DPMNE mbetet në qëndrimin se Qeveria e re e Maqedonisë duhet të formohet nga fituesi i zgjedhjeve dhe ka kërkuar të respektohet parimi fituesi me fituesin. /albeu.com/