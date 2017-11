U liruan nga burgu, të pafajshmit e "Lagjes së Trimave" kërkojnë dëmshpërblim

Shtuar më 08/11/2017, ora 15:30

Katër të liruarit nga akuza për terrorizëm në rastin e Kumanovës do të mund të ankohen dhe të kërkojnë dëmshpërblim material vetëm atëherë ku do të përfundojnë të gjitha procedurat gjyqësore.I sapo liruari nga burgu Besnik Ajdini tha se ai do të kërkojë dëmshpërblim , për paraburgimin e bërë."Paraja asgjë nuk është afër familjes . Dy vjet e gjysmë jam këtu dhe e ndjej vetën shumë keq, larg familjes larg fëmijëve", u shpreh deklaroi Besnik Ajdni, i liruar nga paraburgimi.Edhe të liruarit tjerë kanë paralajmëruar se do të kërkojnë dëmshpërblim . /albeu.com/