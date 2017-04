Trazirat në Maqedoni, BDI mban mbledhje urgjente në Reçicë të Vogël

Shtuar më 28/04/2017, ora 08:43

Bashkimi Demokratik për Integrim, ministrat dhe deputetët e kësaj partie, janë mbledhur në mënyrë urgjente në Reçicë të Vogël të Tetovës.Nga kjo parti njoftojnë se do të diskutojnë për ngjarjen në Kuvend një natë më parë, njofton Portalb.mk.Nga kjo parti bëjnë të ditur se takimi realizohet që të shqyrtohen opsionet për zgjidhjen e situatës së fundit, por se për detajet dhe vendimet që do të merren do të informojnë pas mbledhjes. /albeu.com/