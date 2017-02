Transport publik falas për qytetarët e Shkupit për uljen e ndotjes së ajrit

Shtuar më 07/02/2017, ora 09:16

Që nga dita e sotme, qytetarët e Shkupit do të udhëtojnë duke përdorur transportin publik falas për të gjitha linjat për shkak të uljes së ndotjes së ajrit Transporti do të jetë falas deri sa niveli i ndotjes së ajrit të ulet në nivelin e lejuar.Këto masa dhe rekomandime janë në pajtim me ligjin për zvogëlimin e ndotjes së ajrit , pasi Shkupi është rënditur si një nga qytetet me ndotjen më të madhe në rajon. /albeu.com/