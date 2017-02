Thaçi: Problemet e Maqedonisë janë marrëdhëniet ndëretnike

Shtuar më 16/02/2017, ora 13:37

Kreu i PDSH-së Menduh Thaçi ka zhvilluar sot një takim me shefen e Misionit të OSBE-së në vend, ambasadoren Nina Suomalainen, ku diskutuan rreth krizës politike në Maqedoni, sidomos pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.Në këtë takim, Thaçi ka folur rreth qëndrimit të PDSH-së për zgjidhjen e problemeve të brendshme dhe integrimin e vendit në strukturat euro-atlantike, NATO dhe BE, duke theksuar se rrugëdalja e vetme nga kjo situatë është vazhdimi i dialogut të mirëfilltë politik me ndërmjetësim të faktorit ndërkombëtar, që kërkon një qasje të re dhe vullnet të fortë politik nga të gjitha palët, bëjnë të ditur nga kjo parti. Thaçi theksoi se problemet reale të Maqedonisë janë çështja e emrit dhe marrëdhëniet ndëretnike , gjegjësisht të drejtat e shqiptarëve. /albeu.com/