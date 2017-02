Thaçi pas takimit me Hahn: Gruevski dhe Ahmeti janë marrë vesh për qeverinë

Shtuar më 09/02/2017, ora 18:39

Pas takimit me eurokomesarin Johannes Hahn, Ish kryetari i PDSH-së, deklaroi se Nikolla Gruevski dhe Ali Ahmeti janë marrë vesh për Qeverinë e ardhshme dhe sipas tij, kjo është e vërteta e vetme. Thaçi mohoi zërat se ka dhënë mbështetje për Ali Ahmetin dhe tha se ka kërkuar dorëheqjen e tij, për shkak të rezultatit në zgjedhje.Ai gjithashtu tha se nuk do të mbështesë asnjë qeveri dhe pranoi se ka pasur takime joformale me gjithë përveç me Ahmetin Kjo është paraqitja e parë publike e Menduh Thaçit pas dorëheqjes së tij nga posti i kryetarit të PDSH-së./albeu.com/