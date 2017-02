Thaçi do kërkojë mandatin për formimin e qeverisë nga Ivanov

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 12/02/2017, ora 12:45

Pas vendimit të mbrëmshëm të kryesisë që të mos e pranojë dorëheqjen e tij, Menduh Thaçi , ka deklaruar se do të hyjë në bisedime për formimin e qeverisë, në cilësinë e liderit të PDSH-së, si dhe do kërkojë takim me presidentin Ivanov që t'i kërkojë mandatin."Ju informoj se kam qasje serioze kur them se do kërkoj takim me Ivanovin, manipulimi me votat nuk është matematikë por politikë, nëse duam të kuptojmë mirë politikisht atëherë duhet të jemi të hapur dhe serioz në bisedime , kemi krizë politike e cila fillon të thellohet, disa janë të shqetësuar që kriza mund të vazhdojë në suaza etnike dhe duhet të ulemi të bisedojmë dhe të dakordohemi, numrat atëherë nuk janë problem për formimin e qeverisë", ka thënë Thaçi trasmeton "Zhurnal". /albeu.com/