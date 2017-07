Tërmetet vazhdojnë të dridhin Ohrin dhe Strugën

Shtuar më 04/07/2017, ora 12:10

Tërmet me magnitudë prej 3,5 ballësh sipas Shkallës së Rihterit sërish është regjistruar paradite në orën 10:27 minuta në rajonin e epiqendrës së Ohrit , njoftoi Observatori sizmologjik pranë Fakultetit matematiko-natyror në Shkup.Tërmeti është ndjerë në Ohër dhe rrethinë me intensitet prej V ballëve sipas Shkallës evropiane makrosizmike.Tërmet me magnitudë prej 3,5 ballëve sipas Rihterit e ka goditur rajonin Ohrit edhe në orën 08:36 minuta.Edhe dhjetëra tërmete më të dobëta janë regjistruar gjatë natës së kaluar.Nga 18 qershori deri sot në rajonin Ohrit janë regjistruar mbi 1.000 tërmete.Më i fuqishmi ishte dje në orën 13:18 minuta me magnitudë prej 5 ballëve sipas Shkallës së Rihterit , shkaktoi shqetësim te banorët dhe turistët, ndërsa janë paraqitur edhe dëme më të vogla materiale. /albeu.com/