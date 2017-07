Tërmet rrezikojnë të aktivizojnë vullkanin në Ohër, ja si del tymi nga toka! (VIDEO)

Sot qyteti i Ohrit me rrethinë është goditur nga disa tërmete e ku më i forti u regjistruar në ora 13:08 me magnitudë prej 5 ballësh Pas këtij termet prej 5 ballësh Ohri është goditur edhe disa herë deri në ora 20:03, kësaj radhe lëkundjet ishte me magnitudë prej 4 ballësh Deri më tani janë regjistruar gjithsej 11 tërmete , njofton tetovasot.Përveç tërmeteve që e kanë goditur këto dy javët e fundit, Ohrirrezikohet edhe akvitizimi i vullkanit Duvallo në fshatin Kosel si rezultat i tërmeteve të njëpasnjëshme. Në video shihet se si nga ky vullkan del tym. /albeu.com/