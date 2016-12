Tearcë: Votojnë më shumë qytetarë se në zgjedhjet 11 dhjetorit

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 25/12/2016, ora 11:38

Deri në këto momente , qytetarët të cilët kanë votuar e kanë kaluar shifrën e 147 votuesve. vendvotimit të Tearcës tha se deri në këto momente ka një dalje prej rreth 21 % që i bie të jetë më e madhe në krahasim me daljen ne votime të datës 11 dhjetor. vendvotimit ka përmendur më tej edhe pengesat që pati ky vendvotim me llambën ultravjollcë, gjë kjo e cila ndikoi në ndërprerjen e votimit me rreth 15 minuta. /albeu.com/