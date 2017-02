Taravari: BDI-ja të informojë shqiptarët për ecurinë e bisedimeve

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 16/02/2017, ora 09:40

Përfaqësuesi i LR-PDSH-së, Arben Taravari , gjatë një interviste në "Click plus", duke analizuar pikat e platformës shqiptare , ka thënë se BDI-ja duhet t'i informojë partitë shqiptare lidhur me ecurinë e bisedimeve për formimin e qeverisë së re."Njëri nga ligjet që është shumë e rëndësishme për ne është ligji për gjuhën shqipe ku ka një opsion apo propozim- ligj që duhet ta paraqesim para organeve partiake dhe ekspertëve juridik të LR-PDSH-së dhe Aleancës për shqiptarët ta analizojmë dhe pastaj do të dalim me qëndrimin tonë", ka thënë Taravari "Mendojmë se BDI e ka për obligim partive nënshkruese të deklaratës t'u tregojë se si shkon rjedha e bisedimeve sepse insistojmë pikë për pikë të implementohet kjo", ka nënvizuar Taravari . /albeu.com/