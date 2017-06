Takimi Zaev-Kasami, mbështetja e reformave në qendër të bisedimeve

Shtuar më 30/06/2017, ora 20:49

Kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev ka pritur sot në zyrën e tij kryetarin dhe delegacionin e Lëvizjes Besa me të cilët kanë biseduar për reformat që i duhen vendit për të ecur në drejtim të euro-integrimeve.Lëvizja Besa njofton se do të mbështesë reformat në procesin e integrimit të vendit, në të mirë të qytetarëve.Kasami i ka thënë Zaevit se si parti do të angazhohen për të mbështetur qeverinë në këtë rrugë por edhe për të bërë opozitë në çështje kur duhet.Nga ana tjetër, Zaev ka kërkuar gjithë-përfshirje në proceset që ndihmojnë në zhvillimin e vendit dhe për të ndihmuar proceset ku ka ngecur vendi.Në takim përveç Bilall Kasmit, ishin edhe deputetët Afrim Gashi dhe Fadil Zendeli. /albeu.com/