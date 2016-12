Të hënën dikutohet buxheti i Kumanovës për vitin 2017

Shtuar më 24/12/2016, ora 10:46

Këtë të hënë pritet të diskutohet buxheti për Komunën e Kumanovës për vitin 2017 "> 2017 Të hënën me fillim në orën 10, do të mbahet seanca e 60 me rradhë e Këshillit Komunal të Komunës së Kumanovës , ndërsa në rend dite janë gjithsej 30 pika , mes të cilave më kryesorja është sjella e buxhetit për vitin 2017 "> 2017 , si dhe raporti për punën e ndërmarrjeve publike./albeu/