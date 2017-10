Sulmuesi i Sheqerinskës e pranon akuzën: Ndihem fajtor!

Shtuar më 06/10/2017, ora 13:02

Sulmuesi i Radmilla Sheqerinskes e pranon fajin. “Ndjehem fajtor . E pranoj akuzën plotësisht. E pranoj pa asnjë presion. Jam i vetëdijshëm çka pranoj ”, tha i akuzuari Pançe Angellov, raporton Televizioni SHENJA.Gjyjatësja Xheneta Bektoviq, ia kujtoi të akuzuarit se tashmë nuk ka të drejtë të parashtrojë prova të tjera në mbrojtje të tij dhe do ti bart pastojat e harxhimeve të gjykimit dhe do duhet ta paguajë dëmshpërblimin e caktuar. Prokurorja Natasha Koçovska kërkoi nga gjykata që ta dënojë të akuzuarin në bazë të Kodit Penal dhe ta marrë parasysh faktin se me praninim e fajit, ai ka rrethana lehtësuese me uljen e dënimit deri 70%. Prokurorja e cilësoi dhunën si diçka e tmerrshme ndaj një femre të pambrojtur.Gjykimi bëhet për veprën penale dhunë.