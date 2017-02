Sulmohet me gurë zyra e BE-së në Shkup

Shtuar më 19/02/2017, ora 13:56

Një person i panjohur ka sulmuar mbrëmë gjatë mesnatës zyrën e Bashkimit Europian në Shkup , duke thyer me gurë disa dritare.Nga policia kanë bërë me dije se thonë se një person i panjohur i cili ka qenë në gjendje të dehur, ka thyer me gurë xhamat e zyrës së Bashkimit Evropian. Policia gjithashtu thekson se është arrestuar personi i dyshuar S.M (47), nga Shkupi dhe po punohet për të zbardhur rastin plotësisht. /albeu.com/