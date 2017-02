STUDIMI/ Familjet harxhojnë për ushqim gjysmën e pagës në Maqedoni

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 11/02/2017, ora 14:54

Familjet në Maqedoni shpenzojnë gati gjysmën e buxhetit mujor për ushqim , ndërsa konsumatorët në vendet e BE-së mjaftohen me vetëm me 15.6 për qind të buxhetit për të plotësuar nevojat e tyre të përditshme e të ushqyerit, shkruan gazeta Koha.Të dhënat statistikore tregojnë se 41 për qind e buxhetit mujor në Maqedoni ndahet për ushqim që është për dy herë e gjysmë më shumë se mesatarja e Bashkimit Evropian prej 15.6 për qind. Në vitin 2015, në Maqedoni janë harxhuar 37.6 për qind e shportës konsumatore për ushqim , 3.1 për qind për pije joalkoolike dhe 1.1 për qind për çaj, kafe dhe kakao. Nga ana tjetër, 28 shtetet e BE-së në mesatare kanë harxhuar 14.2 për qind për ushqim , 1.4 për qind për pije joalkoolike dhe 0.5 për qind për kafe, çaj dhe kakao. Me fjalë të tjera, krahasimi se për çfarë i shpenzojnë paratë qytetarët e Maqedonisë, por edhe të rajonit në krahasim me mesataren e BE-së, tregon se sa më i varfër është një vend, aq më shumë shpenzon popullsia e tij për t’u ushqyer.Ekonomistët thonë se kapaciteti i ulët prodhues i shtetit dikton edhe paga më të ulëta te ne, ndërsa niveli më i lartë prodhues në shtetet evropiane sjell edhe paga më të larta. Gjithashtu edhe shpërndarja jo e barabartë e të ardhurave renditet ndër shkaqet kryesore të këtij disbalansi të madh të harxhimit për ushqim midis Maqedonisë dhe shteteve të zhvilluara evropiane.