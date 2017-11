Strugë, ndarja e kulaçit midis BDI-së dhe LSDM-së

Shtuar më 13/11/2017, ora 14:00

Disa nga vendet më të rëndësishme në pushtetin e ri lokal në Strugë që gjatë kohës së Zijadin Selës udhëhiqeshin nga kuadro shqiptarë, Ramiz Merko do të duhet t’ia japë LSDM-së.Burime partiake nga partia e Zaevit për Alsat M thonë se si rezultat i mbështetjes publike që ai dhanë Merkos në raundin e dytë, do kërkojnë post presidencial në këshillin komunal, sekretar komune, drejtor të ndërmarrjeve publike , si edhe disa punësime. Merko , i cili në rrethin e dytë fitoi në pothuajse të gjitha vendbanimet maqedonase, për Alsat M pohon se është përgatitur një marrëveshje.Interesant do të jetë edhe matja e forcave në këshillin e qytetit, ku BDI-ja dhe Merko tani për tani nuk kanë shumicën e nevojshme.Më shumë këshilltarë ka grupi i Aleancës për Shqiptarët, tetë gjithsejtë të cilët tanimë kanë konfirmuar bashkëpunimin me dy këshilltarët e Lëvizjes BESA.Koalicioni me BDI-në do të vazhdojë të funksionojë siç është edhe koalicioni në nivel qendror.Do të punojmë në zbatimin e programit të përbashkët që do të përfshijë edhe fushatën parazgjedhore të LSDM-së- tha Nikolina Velkoska – bartëse e grupit të LSDM-së.Në këtë përbërje të këshillit BDI ka gjashtë përfaqësues, ndërsa LSDM-ja shtatë, që së bashku kanë 13 këshilltarë. Aleanca dhe Besa së bashku i kanë 10.Kjo do të thotë se nga katër këshilltarët e VMRO-DPMNE-së do të varet se kush do e ketë shumicën në Këshillë.Ndërkohë nga partia e Gruevskit theksojnë se edhe pse për momentin nuk kanë marrëveshje me asnjë parti tjetër, por në varësi të negociatave të mundshme, do të vendosin se si do të veprojnë.