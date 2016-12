Stërnipi i Hasan Prishtinës, apel për bashkimin e shqiptarëve në Maqedoni

Shtuar më 25/12/2016, ora 11:29

Stërnipi i Hasan Prishtinës, ka qenë i pranishëm në nismën e takimit të liderëve shqiptarë në Maqedoni Në këtë takim, Mehmet Prishtina , stërnipi i Hasan Prishtinës, i ka bërë apel liderëve të partive shqiptare në Maqedoni që të bashkohen për të përfaqësuar denjësisht shqiptarët në Maqedoni "Bashkimi bën fuqinë. Një platform e bashkuar, një komb, një qëndrim! Me sfidën për ti bashkuar shqiptarët rreth një platforme të përbashkët u përballën; Skenderbeu por ja arriti dhe shqiptarët fituan kundër një perandorije e cila ishte një superfuqi e kohes së tij.Të njejtat vështirësi e priten edhe " Hasan Prishtinen" turin e levizjes kombëtare shqiptare në perpjekje për t'i bashkuar shqiptaret kunder armikut pesë shekuj më vonë por edhe ky kolos kombëtar ja doli të çliroj kombin shqiptar ne vitin 1912, fitore kjo qe kulmoi me çlirimine e Kosoves dhe keyqytetin e Shqiptarve Shkupin me 12.Gusht.1912 nga perandoria osmane", tha Prishtina Sipas tij, edhe komandantit legjendar Adem Jasharit, i janë dashur 10 vite që të bindë shqiptarët se duhet të bashkohen për të fituar lirinë."Edhe komandantit legjendar "Adem Jashari" ju deshen 10 vite për ti bindur shqiptaret se të gjithë duhet të bashkohemi rreth një flamuri të përbashkët për ta fituar lirinë.Ata që nuk mësojn nga e kaluara e hidhur por vetem nga flijimi i mallkon historia dhe i gjykon populli andaj sot më shumë së kurrë, shqiptarët në Maqedoni duhet te dalin me nje platformë të përbashkët për ta perfaqësuar sa më dinjitetshëm interesin kombëtar shqiptar.Në emer të "Hasanizmit" dhe shpirtit të " Hasan Prishtines" i cili aq shumë e deshi Shkupin dhe Shqipërinë sepse sot jo rastësisht ai shërben si pararoje për shqiptarët në bronz mu në qendër të Shkupit të vjetër, krahë për krahë me Isa Boletinin,Gjergj Kastriotin -Skenderbeun dhe Adem Jasharin e UQK- në ju bëjm ftesë", tha ai."Shqiptarë bashkohuni rreth një platforme të përbashkët dhe fitorja eshtë e jona, mos ja lejoni askujt që të përdorë zërin tuaj për të ju mohuar të drejtat tuaja sepse vonesat tuaja e shtyejn procesin mbrapa!Mjaft kemi vuajtur, mjaft kemi pritur dhe më nuk kemi kohë për të humbur andaj.Apeloj në emër të trungut familjar ' Hasan Prishtina ' dhe të frymes 'Hasaniste'", përfundoi stërnipi i Hasan Prishtinës, Mehmet Prishtina . /albeu.com/