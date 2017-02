Spasov i kërkon falje kreut të BDI-së, Ali Ahmetit

Shtuar më 16/02/2017, ora 16:08

Gjorgji Spsaov, ish funksionar i LSDM-së, i ka kërkuar sot falje liderit të BDI-së ALi Ahmetit , duke thënë se askush nuk guxon të tallet me Komandatin. Spasov , me anë të një statusi në "Facebook", ka thënë se nuk ka pasur qëllim të keq, por vetëm ka treguar një përallë nga një libër ku personazhin "Todor Zhivkov" duke e zëvendësuar me emrin e Ali Ahmetit Kujtojmë se Spasov , pak ditë më pari tregoi një përallë me nuse. duke ofenduar rëndë kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmetin."Nëse ajo përallë e ka prekur, atëherë kërkojë falje , por unë kamë menduar se ai ka më shumë njohuri për humorin", shkruan Sapsov. /albeu.com/