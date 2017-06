Sot takohen Zaev dhe Kasami, diskutohen reformat në drejtësi

Shtuar më 30/06/2017, ora 13:05

Sot është parashikuar që të zhvillohet një takim mes kryetarit të Lëvizjes BESA, Bilall Kasami dhe kryeministrit të Maqedonisë, Zoran Zaev Takimi pritet të mbahet në hapësirat e Qeverisë ndërsa do të filloj nga ora 16:00.Sipas informacioneve në takim do të bisedohet për funksionimin e Kuvendit të Maqedonisë si dhe reformat që duhet të bëhen në vend, me theks të veçantë reformat në drejtësi . /albeu.com/