Sot fjalët përfundimtare për vrasjen e Almirit

Shtuar më 15/11/2017, ora 09:10

Sot pritet që në gjykatën e Kumanovës të thuhen fjalët përfundimtare për rastin e vrasjes së Almir Boban Iliqi ngarkohet me veprën penale “ vrasje me paramendim dhe tentim për vrasje ”.Prokuroria akuzon për dhunë babain e Almirit , Sedat Aliun, dhe dy të afërm të tij, vepër e cila parasheh dënim me burg prej tre muaj deri në tre vjet.Vrasja e vogëlushit Almir Aliut ndodhi më 25 qershor të vitit 2016.