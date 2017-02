SKANDAL / Hajdutët vjedhin pllakat e mermerit në varrezat e Shkupit

Shtuar më 21/02/2017, ora 11:06

Hajdutët duket se i kanë vlerësuar mirë pllakat mermerit në varrezat e Gjorçe Petrov në Shkup.Vjedhjet e pllakave të mermerit janë zbuluar nga policia, ndërsa në pranga janë vënë tre persona të dyshuar, përfshirë edhe rojen e varrezave i cili dyshohet se është përfshirë në biznesin e shtrenjtë me pllaka të mermerit Sipas MPB-së, çmontimi i pllakave të mermetit nga varrezat ka ndohur nga 18 deri 22 gusht 2016.Dy nga të dyshuarit, në bashkëpunim me rojen e varrezave , kanë arritur të çmontojnë pllakat , i kanë ngarkuar në kamion dhe i kanë shitur me një vlerë prej 400 euro copa. /albeu.com/