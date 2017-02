Sinani: Shqiptarët i duhen Maqedonisë për një mentalitet të ri qeverisës

Shtuar më 20/02/2017, ora 12:25

BDI-ja dhe Aleanca për Shqiptarët janë në pritje të përgjigjes së LSDM-së për propozimet për statusin e gjuhës shqipe dhe pikave tjera të platformës së partive shqiptare.Pa një marrëveshje me partitë shqiptare, LSDM-ja nuk mund të sigurojë 61 nënshkrime për të kërkuar mandatin nga Presidenti i shtetit për formimin e qeverisë së re.Analisti Arsim Sinani thotë se, qytetarët në zgjedhje kanë votuar për ndryshime dhe kjo duhet të ndodhë sa më parë.Lidhur me Platformën shqiptare, Sinani mendon se ajo është reale, duke marrë parasysh shumë çështje të pazgjidhura etnike të shqiptarëve që nga pavarësia e Maqedonisë, apo që nga arritja e Marrëveshjes së Ohrit në vitin 2001, në veçanti ajo që ka të bëjë me zyrtarizimin e gjuhës shqipe "Mendoj se në këto negociata që po zhvillohen, duhet të ketë një përfundim, pasi ky pushtet duhet të ndërrohet. Këtë e deshën qytetarët shqiptarë, të cilët votuan edhe për LSDM-në, dhe votimi për këtë parti ishte votë popullore kundër Gruevskit.Sa i përket gjuhës shqipe , mendoj se Zaevi ka qenë i pari i cili e inicioi këtë çështje që ishte një hap i guximshëm. Tani, nëse do t’i jepej rasti një qeverisjeje ndryshe, besoj që gjuha shqipe do të duhej të ishte zyrtare", thekson Sinani Ai e vlerëson si të gabuar edhe kërkesën për zgjedhje të reja parlamentare."Maqedonisë nuk i duhen zgjedhje, por një qeveri stabile, demokratike, pro perëndimore. Maqedonisë i duhet një mentalitet i ri i qeverisjes, në të cilën shqiptarët do të jenë faktor i rëndësishëm dhe pasi janë faktor që vendosin, shqiptarët me plot të drejtë duhet ta dërgojnë në histori këtë gjeneratë të VMRO-së, e cila realisht Maqedoninë e solli në këtë gjendje", thotë Sinani . /albeu.com/