Shtyhet për nesër debati për ligjin e gjuhëve

Shtuar më 13/11/2017, ora 20:55

Në seancën e sotme është debatuar për përdorimin e ligjit të gjuhëve ndërkohë që pushteti kërkon që të tejkalohen dallimet dhe të gjendet një zgjidhje e përbashkët derisa opozita thekson se ligji është i panevojshëm."Ju themi të përgatitni amandamente, dhe ne do e bëjmë për ligjin të jetë më efikas dhe efektiv", kështu i ka replikuar Hari Lokvenec deputetit Vlatko Gjorcev.Gjorcev në anën tjetër ka thënë se ligji nuk është ratifikuar nga qytetarët sepse ato kanë votuar nuk e kanë ditur me zgjidhjen që tash po propozohet, njofton Zhurnal. Debati për përdorimin e ligjit të gjuhëve do të vazhdojë ditën e nesërme në orën 12:00. /albeu.com/