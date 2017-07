Shtyhet për në shtator seanca gjyqësore për rastin "Fortesa 2"

Shtuar më 03/07/2017, ora 17:11

Gjykimi për rastin “ Fortesa 2” është anuluar edhe sot ndërsa seanca e radhës është caktuar për 26 shtator.Ish drejtori i Drejtorisë së pestë, Goran Grujevski dhe gjashtë nëpunësve, kanë avokatë të ri. Nikola Dodevski ka zëvendësuar ish prokurorin publik, Lupço Shvërgovskin i cili tashmë është avokati i ish drejtorit të policisë sekrete, Sasho Mijalkov Avokatët e ri nga gjykata kërkuan kohë që të njihen me akuzën dhe provat kundër të akuzuarve që ngarkohen për shkatërrim të dokumenteve zyrtare lidhur me përgjimin e paligjshëm.Ditën e sotme, në gjykatë duhej të dëshmojnë katër dëshmitarë të propozuar nga Prokuroria Speciale, por u paraqitën vetëm dy prej tyre.Ish prokurori Shvërgovski tha se do të paraqitet si avokat i të gjithë të akuzuarve që indirekt lidhen me ish drejtorin e DSK-së, Sasho Mijalkov . /albeu.com/