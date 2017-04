Shtyhet gjykimi për vrasjen e Komandat Shqiponjës

Shtuar më 26/04/2017, ora 14:20

Është shtyrë për të dytën herë seanca gjyqësorë për vrasjen e Xhemail Rexhepit i njohur si Komandant Shqiponja , e cila është vendosur të zhvillohet në 5 maj me kërkesë të Prokurorisë Publike Themelore.Prokurori Isa Sulejmani ka refuzuar të sqarojë arsyet e shtyrjes së gjykimit, ku pritej të merrej verdikti final ndaj te akuzuarit Bajram Limani.Pala mbrojtëse e të vrarit e cilëson tendencioze ketë shtyrje , ku avokati Marjan Vitanovski thotë se me gjasë rasti do të shkoj në rikualifikim të akuzës për vrasje gjatë përleshje me armë zjarri të ndodhur dy vjet më parë në Kumanovë ku mbeti i vrarë Komandant Shqiponja . /albeu.com/