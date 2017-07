Shqiptarja nga Kosova rrëmben kurorën e bukurisë amerikane (FOTO LAJM)

Shtuar më 05/07/2017, ora 09:41

20-vjeçarja nga Kaçaniku i Kosovës, Leona Koxha është shpallur “Miss Collegiate America 2017”.Bukuroshja ka lënë pas shumë vajza të tjera amerikane , duke u shpallur më e bukura dhe rrëmbeu kurorën.Bukuroshja nga Kaçaniku do të përfaqësojë Kaliforninë në garën kombëtare, e cila këtë vit do të zhvillohet në Arkansas.20-vjeçarja studion “Marrëdhënie ndërkombëtare dhe menaxhimi i krizave ndërkombëtare” në San Diego State University të Kalifornisë. Koxha nga Kaçaniku ka arritur të fitojë një çmim të rëndësishëm në Amerikë.Pas suksesit në "Miss Santiego" para gjasht muajve, mbrëmë ajo arriti suksesin e radhës ku në nivel kombëtar arriti të shpallet Miss Kollegiate Amerika 2017.Vlen të theksohet se Leona Koxha lindi në fshatin Koxhaj dhe që nga lufta fundit në Kosovë bashkë me familjen ka emigruar në San Diego të Shteteve të Bashkuara të Amerikës”, shkruhet në faqen në Facebook të shqiptares së shpallur më e bukura e vajzave të kolegjeve amerikane