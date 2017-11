Shpendi fitoi, por ja si do t'ja prishë festën LDK-ja

Shtuar më 19/11/2017, ora 21:47

Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se do të jenë fitues në Komunën e Prishtinës.Sipas deputetit të kësaj partie , Lumir Abdixhiku, Shpend Ahmeti i VV-së ka marrë vetëm 188 vota më shumë se kandidati i kësaj partie Arban Abrashi.Por, sipas Abdixhikut, janë edhe 1500 vota me kusht , të cilat ata janë të sigurt se do të nxjerrin fitues Abrashin.Sipas deputetit , në të kaluarën votat me kusht gjithmonë kanë shkuar në favor të LDK-së.Ndërkohë, sipas rezultateve zyrtare Ahmeti është 307 vota para Abrashit.