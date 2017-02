Shilegov: Shumë shpejt do të formohet qeveria

Shtuar më 04/02/2017, ora 17:40

LSDM është e përkushtuar për të gjetur një zgjidhje të shpejtë dhe efektive për të formuar qeverinë, kështu u shpreh zëdhënësi i partisë Peter Shilegov duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve.Ai nuk i është përgjigjur shumë prej çështjeve që lidhen me negociatat mbi qeverinë e re dhe as ka komentuar mbi pikëpamjet e BDI-së, për të cilën në emisionin e TV Telma tha zëdhënësi i BDI-së Bujar Osmani se pa një marrëveshje për qeverinë nuk do të këtë nënshkrimet për mazhorancën, transmeton TetovaSot.“Të gjitha partitë politike që janë të përfshirë në proces, pas zgjedhjeve, duhet të jeni të vetëdijshëm për situatën që është Republika e Maqedonisë, për situatën komplekse dhe do të mbahen përgjegjësi për vendimet e tyre”, tha Shilegov Në pyetjen nëse për LSDM-në është e pranueshme platforma e tre partive shqiptare në Maqedoni dhe nëse BDI ka dorëzuar ndonjë kërkesë te LSDM-ja, Shilegov përgjigjet shkurtimisht.“Unë i thashë, duhet të kemi një minimum durim, ne jemi duke punuar për të gjetur një zgjidhje të shpejt dhe të ketë një qeveri.”Lidhur me akuzat e DPMNE VMRO se PSP-ja është vetëm një degë e LSDM, Shilegov u përgjigj se partia aktuale në pushtet, sulmon gjithçka që nuk janë duke punuar për dëshirën e saj dhe se VMRO-DPMNE bashkë me Nikolla Gruevski javën e kaluar ka pasur një luftë ose janë përpjekur ta prishin Maqedoninë me partnerët kryesorë strategjikë si SHBA dhe BE.