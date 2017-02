Shilegov: Përgjigjen e BDI-së e presim me shkrim (VIDEO)

Shtuar më 15/02/2017, ora 16:02

Zëdhënësi i LSDM-së, Petre Shilegov , gjatë një deklarate për shtyp ka thënë se përgjigjen e BDI-së për marrjen e mandatit , e presin në formë të shkruar. Shilegov ka thënë se do të përmbahen ndaj të gjitha temave të ndjeshme sikurse përdorimi i gjuhës shqipe, të cilat do t'i bëjnë me dije pas marrjes së mandatit "Ne edhe në këto zgjedhje dolëm me qëndrim të qartë për një Maqedoni të bashkuar pa ndarje", u shpreh shilegov duke shtuar se paralajmërimet për formimin e një platform maqedonase, si kundërpërgjigje e platformës shqiptare. /albeu.com/