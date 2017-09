Shilegov: Mos përhapni frikë pa bazë me gjuhën shqipe!

Shtuar më 06/09/2017, ora 20:04

Deputeti i LSDM-së, Petre Shilegov nga foltorja e komisionit për sistem politik ka folur sot në lidhje me propozimin për ligjin gjuhë ve që është në diskutim e sipër para anëtarëve të këtij komisioni.”Mos krijoni frikë pa mos u bazuar në realitet në lidhje me ligjin gjuhë ve. Askush nga Berova, Dellçeva dhe nga Vinica nuk do të jenë të detyruar që të përdorin gjuhë tjetër që nuk është gjuhë e tyre amtare.Nuk është e përgjegjshme që të krijohen kështu debate. ” tha Shilegov Sot është dita e dytë e diskutimit për këtë ligj në komisionin parlamentar për ligjin për gjuhë t. /albeu.com/