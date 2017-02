Shfrytëzonin postën, ja si dërgohet droga nga Sllovenia drejt Maqedonisë (FOTO LAJM)

Shtuar më 21/02/2017, ora 14:46

Punonjësit e doganës në aeroportin "Aleksandri i Madh" në Shkup, kanë gjetur një kilogrami hashash dyll, i cili do të dërgohej në destinacion me anë të postës Gjatë kontrollit fizik të dërgesës, nga një nëpunës i doganës në prani të një përfaqësuesi të postës , ka zbuluar lëndën narkotike , me peshë prej 1 kilogram.Ndërkohë, ndaj personit fizik ku do të bëhej dërgesa, pritet të nisin hetimet ndërsa çështja i ka kaluar prokurorisë. /albeu.com/