Sherr për tokat në Svillare të Shkupit

Shtuar më 03/07/2017, ora 16:48

Në fshatin Svillare e Poshtme të Shkupit ka ndodhur një zënkë fizike midis anëtarëve të dy familjeve për shkak të një problemi paraprak për toka.Siç njofton MPB, rastin e kanë denoncuar N.I. (62) dhe Q.I. (24) sipas së cilëve gjithçka ka ndodhur rreth orës 20:40 kur në oborrin e shtëpisë së tyre, teksa kanë ndenjur me anëtarët e tjerë të familjes, me automjet motorik kanë ardhur M.J., M.J., B.M., V.R. si edhe dy persona të tjerë. Ata me vete kanë mbajtur shufra , lopata, shufra druri,..., dhe menjëherë kanë filluar t'i godasin të gjithë anëtarët e familjes nëpër kokë dhe trup, duke u shkaktuar lëndime të dukshme.Të rrahurit kanë kërkuar ndihmë mjekësore në SPSH "8 Shtatori".Janë duke u ndërmarrë masa për zbardhjen e plotë të rastit. /albeu.com/