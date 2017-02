Sheqerinska: Kemi gjetur zgjidhje për qeverinë në kuadër të Kushtetutës

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 23/02/2017, ora 20:54

Zv.kryetarja e LSDM-së, Radmilla Sheqerinska , ka pritur sot në një takim ministrin shtetëror të Britanisë për Evropë dhe Amerikë, Alan Dancan, së bashku me ambasadorin e Britanisë në Maqedoni, Charles Garett, me të cilët kanë diskutuar rreth formimit të qeverisë së re në Maqedoni. Sheqerinska theksoi se qeveria e ardhshme e udhëhequr nga LSDM do të jetë në shërbim të të gjithë qytetarëve.Në komunikatën e LSDM-së thuhet se në këtë takim me diplomatët, Sheqerinska ka deklaruar se qeveria e re do të formohet shpejt dhe do të vendoset kundër gjithë rreziqeve.“Po hapen drita të reja të perspektivës për Maqedoninë dhe për qytetarët, me ndryshimet demokratike që do të ndodhin në qeverinë e re demokratike. Presim që qeveria e re e cila do të formohet shpejt, do të vendoset në largimin e gjitha rreziqeve për qytetarët”, deklaroi Sheqerinska . /albeu.com/