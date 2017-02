Sheqerinska: Bisedimet për shumicën e re parlamentare janë në fazën përfundimtare

Shtuar më 22/02/2017, ora 17:41

Zv.kryetarja e LSDM-së, Radmilla Sheqerinska është takuar sot me ambasadorin e Norvegjisë në Maqedoni , Arne Sannes Bjornstand, me të cilin kanë diskutuar rreth situatës aktuale politike dhe formimit të qeverisë së re në Maqedoni Sipas saj bisedimet për shumicën parlamentare me partitë që do të jenë pjesë e qeverisë së re janë në fazën Bisedimet mes LSDM-së dhe partitë që pritet të jenë pjesë e shumicës së re parlamentare janë në fazën Bisedimet për gjitha çështjet po realizohen në kuadër të Kushtetutës, për këtë ka pajtim nga të gjitha anët. Presim që Maqedonia në një kohë të shkurtë të ketë qeveri të re”, deklaroi Sheqerinska Sheqerinska dhe Bjornstand në takimin e mbajtur biseduan edhe për nevojën e punës së PSP-së dhe gjykatave në Maqedoni . /albeu.com/