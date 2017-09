SHBA uron Maqedoninë për ditën e pavarësisë

Shtuar më 08/09/2017, ora 10:58

“Tashmë 25 vet punojmë bashkarisht për përkrahje të aspiratave të Maqedonisë për hyrje në BE dhe NATO”, thuhet në urimin e sekretarit shtetëror të Amerikës, Reks Tillerson , me rastin Pavarësisë së Maqedonisë duke premtuar se do ta përkrahin Qeverinë edhe në të ardhmen.“Në emër të Qeverisës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës paraqet kënaqësi që popullit të Maqedonisë t’ia përcjell uratat më të mira me rastin e 26-vjetorit të pavarësisë. SHBA krenohet me miqtë dhe partnerët strategjik të Maqedonisë.I përshëndesim aktivitetet që i ndërmori qeveria e re duke treguar përkushtim ndaj parimeve demokratike. SHBA do të vazhdojë t’i përkrah përpjekjet e Maqedonisë për realizim të reformave, të nevojshme që të sigurojë vendin e saj në familjen euroatlantike”, u shpreh Tillerson . /albeu.com/