SHBA-të njohin zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, Talat Xhaferi

Shtuar më 27/04/2017, ora 23:04

Ambasada e SHBA-ve në Shkup ka reaguar pas ngjarjeve të fundit në Kuvendin e Maqedonisë.Për ambasadën, dhuna nuk është në pajtim me demokracinë dhe nuk është e pranueshme mënyra e zgjidhjes së krizës.“Ne dënojmë dhunën në Parlament në çdo kuptim të fjalës. Kjo nuk është në pajtim me demokracinë dhe është e papranueshme. Është e rëndësishme që gjithë partitë të respektojnë proceset demokratike dhe të përmbahen nga aktivitetet e dhunës të cilat do ta keqësojnë situatën. Shumica e deputetëve zgjodhën Talat Xhaferin kryetar të Kuvendit. Ne do të punojmë me atë për mbështetje të demokracisë dhe të përparojmë interesat e Maqedonisë”, thuhet në kumtesën e SHBA-ve. /albeu.com/