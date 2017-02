Serbët e Maqedonisë dalin kundër Platformës shqiptare

Shtuar më 11/02/2017, ora 19:45

Gazeta maqedonase “Veçer” bën të ditur se serbet, turqit, romët dhe bashkësitë tjera etnike në Maqedoni mendojnë se platforma e partive shqiptare është thyerje klasike e Marrëveshjes kornozë dhe me këtë edhe shkelëse e Kushtetutës.Lideri i serbëve në Maqedoni , Ivan Stoilkoviq në intervistë për Sitel theksoi se me pranimin e platformës shqiptare Maqedonia do të bëhet shtet binacional.“Në Maqedoni vendosin përfaqësuesit e popullit maqedonas, shqiptar, turq, rom dhe serb dhe gjithë këtë e bëjnë së bashku dhe askush nuk mund të na e marrë të drejtën të vendosin në emër të të gjithë qytetarëve të Maqedonisë”, deklaroi Ivan Stoilkoviq, kryetari i Partisë Demokratike Serbe në Maqedoni Sipas “Veçer” edhe romët, turqit dhe bashkësitë tjera etnike kanë qëndrim të njëjtë me serbët.