Selmani: Qeveria tenton të instalojë censurën

Shtuar më 20/11/2017, ora 13:32

Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Naser Selmani e ka akuzuar qeverinë se dëshiron ta “shfuqizojë etikën” e gazetarëve dhe me këtë të aplikojë censurë në mediet.“Thoni se përkrahni vetë rregullimin në medium, kurse me nenin 61 dëshironi që ta shfuqizoni etikën e gazetarëve , me dënime nga 5000 euro për mediumet dhe 1500 për personat përgjegjës, kjo është censurë. Po ashtu nuk ju pengonte që në 2016 të përkrahni 1 për qind nga buxheti për Servisin Publik, kurse tani parashikoni 0.7 për qind nga buxheti. Nëse TVM ka borxh prej 30 milion euro si planifikoni Ju me 15 milion euro në vit të hapni kanal të ri të TVM, ta pajisni , të paguani pagat e të punësuarve e mos të flasim për digjitalizim” tha Naser Selmani në debatin për reformat në media transmeton Gazeta Express.Më shumë kritika u adresuan në lidhje me obligimin e mediumeve që të transmetojnë50 për qind muzikë maqedonase, kurse përfaqësuesit e mediumeve private e përshëndetën propozimin që të lirohen nga ky obligim i paraparë në nenin 92. Propozim ligji do të jetë i hapur për shqyrtim në ENER deri ën fund të muajit kurse nga qeveria potencojnë se nuk do të përshpejtojnë me zgjidhjet ligjore, por do ti dëgjojnë të gjitha palët.