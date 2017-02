Sela: Nuk do të jemi pjesë e një koalicioni që nuk barazon shqipen me maqedonishten!

Shtuar më 24/02/2017, ora 17:47

“Aleanca për Shqiptarët” dhe Lëvizja Besa rikonfirmuan gatishmërinë për ta mbështetur Zoran Zaevin në marrjen e mandatit për formimin e Qeverisë.Të dyja partitë pohuan se do të negocionin me LSDM-në për koalicion të mundshëm por vetëm nëse plotësohen kushtet e tyre.Ziadin Sela theksoi edhe në njëherë qëndrimin se nuk do të jetë pjesë e një koalicioni që nuk do ta barazonte shqipen me maqedonishten."Drafti për ligjin për gjuhën shqipe është i përgatitur me kontributin tonë dhe janë gjërat kryesore, të cilat ne i mendojmë se duhet të jenë në ligj dhe akoma do të punohet në mënyrë që të jetë një ligj i mirëfilltë për përdorimin e gjuhës shqipe dhe i barabartë" – deklaroi zoti Sela Ndërkaq, Lëvizja Besa ka deklaruar se nuk ka njohuri rreth përmbajtjes së propozim/ligjit për shqipen "Sa i përket propozim ligjit për gjuhën shqipe , ne ende nuk e kemi parë, nuk e dimë brendinë dhe përmbajtjen e atij ligji anadaj edhe nuk mund të deklarohemi rreth atij ligji . Natyrisht që ne kemi propozime dhe sugjerimet tona se si do të duhej të duket ai ligj, por për këto gjëra do të flasim atëherë kur nga LSDM-ja të na vijë ofertë konkrete për bashkë-qeverisje dhe kur të fillojnë bisedimet për formimin e qeverisë" – tha për Alsat, Orhan Murtezani nga radhët Lëvizjes BESA. /albeu.com/